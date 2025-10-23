Thông tin giá theo USD của Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.229131 $ 0.229131 $ 0.229131 Thấp nhất 24H $ 0.245867 $ 0.245867 $ 0.245867 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.229131$ 0.229131 $ 0.229131 Cao nhất 24H $ 0.245867$ 0.245867 $ 0.245867 ATH $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 Giá thấp nhất $ 0.181056$ 0.181056 $ 0.181056 Biến động giá (1 giờ) -0.10% Biến động giá (1D) -6.49% Biến động giá (7 ngày) -25.25% Biến động giá (7 ngày) -25.25%

Giá thời gian thực của Ninjas in Pyjamas (DOJO) là $0.229294. Trong 24 giờ qua, DOJO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.229131 và cao nhất là $ 0.245867, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DOJO là $ 1.56, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.181056.

Về hiệu suất ngắn hạn, DOJO đã biến động -0.10% trong 1 giờ qua, -6.49% trong 24 giờ và -25.25% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Vốn hóa thị trường $ 125.91K$ 125.91K $ 125.91K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Nguồn cung lưu thông 549.14K 549.14K 549.14K Tổng cung 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ninjas in Pyjamas là $ 125.91K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DOJO là 549.14K, với tổng nguồn cung là 5000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.15M.