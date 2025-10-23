Thông tin giá theo USD của NIKY (NIKY)

Giá thời gian thực của NIKY (NIKY) là --. Trong 24 giờ qua, NIKY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NIKY là $ 0.00202952, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NIKY đã biến động -0.84% trong 1 giờ qua, -3.01% trong 24 giờ và -4.76% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường NIKY (NIKY)

Vốn hoá thị trường hiện tại của NIKY là $ 816.50K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NIKY là 999.67M, với tổng nguồn cung là 999674327.204523. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 816.50K.