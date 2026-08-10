Giá Nibor hôm nay

Giá Nibor (NIBOR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.75% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NIBOR sang USD là $ 0 mỗi NIBOR.

Nibor hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 23,809, với nguồn cung lưu hành 914.70M NIBOR. Trong vòng 24 giờ qua, NIBOR được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NIBOR biến động +0.01% trong giờ qua và -44.30% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Nibor (NIBOR)

Vốn hóa thị trường $ 23.81K$ 23.81K $ 23.81K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 24.70K$ 24.70K $ 24.70K Nguồn cung lưu thông 914.70M 914.70M 914.70M Tổng cung 948,774,978.6168189 948,774,978.6168189 948,774,978.6168189

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nibor là $ 23.81K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NIBOR là 914.70M, với tổng nguồn cung là 948774978.6168189. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 24.70K.