Thông tin giá theo USD của NianNian (NIANNIAN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00265041 $ 0.00265041 $ 0.00265041 Thấp nhất 24H $ 0.00330064 $ 0.00330064 $ 0.00330064 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00265041$ 0.00265041 $ 0.00265041 Cao nhất 24H $ 0.00330064$ 0.00330064 $ 0.00330064 ATH $ 0.00997572$ 0.00997572 $ 0.00997572 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +2.44% Biến động giá (1D) -8.46% Biến động giá (7 ngày) -11.25% Biến động giá (7 ngày) -11.25%

Giá thời gian thực của NianNian (NIANNIAN) là $0.0029319. Trong 24 giờ qua, NIANNIAN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00265041 và cao nhất là $ 0.00330064, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NIANNIAN là $ 0.00997572, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NIANNIAN đã biến động +2.44% trong 1 giờ qua, -8.46% trong 24 giờ và -11.25% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường NianNian (NIANNIAN)

Vốn hóa thị trường $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Nguồn cung lưu thông 936.35M 936.35M 936.35M Tổng cung 936,350,885.646156 936,350,885.646156 936,350,885.646156

Vốn hoá thị trường hiện tại của NianNian là $ 2.71M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NIANNIAN là 936.35M, với tổng nguồn cung là 936350885.646156. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.71M.