Thông tin giá theo USD của Nia (NIA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.310724 $ 0.310724 $ 0.310724 Thấp nhất 24H $ 0.323449 $ 0.323449 $ 0.323449 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.310724$ 0.310724 $ 0.310724 Cao nhất 24H $ 0.323449$ 0.323449 $ 0.323449 ATH $ 0.9085$ 0.9085 $ 0.9085 Giá thấp nhất $ 0.282027$ 0.282027 $ 0.282027 Biến động giá (1 giờ) +0.05% Biến động giá (1D) +1.75% Biến động giá (7 ngày) -24.46% Biến động giá (7 ngày) -24.46%

Giá thời gian thực của Nia (NIA) là $0.321497. Trong 24 giờ qua, NIA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.310724 và cao nhất là $ 0.323449, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NIA là $ 0.9085, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.282027.

Về hiệu suất ngắn hạn, NIA đã biến động +0.05% trong 1 giờ qua, +1.75% trong 24 giờ và -24.46% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Nia (NIA)

Vốn hóa thị trường $ 96.10K$ 96.10K $ 96.10K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 320.32K$ 320.32K $ 320.32K Nguồn cung lưu thông 300.00K 300.00K 300.00K Tổng cung 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nia là $ 96.10K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NIA là 300.00K, với tổng nguồn cung là 1000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 320.32K.