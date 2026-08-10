Giá NFT Worlds hôm nay

Giá NFT Worlds (WRLD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WRLD sang USD là $ 0 mỗi WRLD.

NFT Worlds hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 76,688, với nguồn cung lưu hành 548.93M WRLD. Trong vòng 24 giờ qua, WRLD được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.623493, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WRLD biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.48.

Thông tin thị trường NFT Worlds (WRLD)

Vốn hóa thị trường $ 76.69K$ 76.69K $ 76.69K Khối lượng (24H) $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 698.52K$ 698.52K $ 698.52K Nguồn cung lưu thông 548.93M 548.93M 548.93M Tổng cung 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của NFT Worlds là $ 76.69K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.48. Nguồn cung lưu hành của WRLD là 548.93M, với tổng nguồn cung là 5000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 698.52K.