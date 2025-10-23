Thông tin giá theo USD của Nexora (NEX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.256086 $ 0.256086 $ 0.256086 Thấp nhất 24H $ 0.26654 $ 0.26654 $ 0.26654 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.256086$ 0.256086 $ 0.256086 Cao nhất 24H $ 0.26654$ 0.26654 $ 0.26654 ATH $ 0.405217$ 0.405217 $ 0.405217 Giá thấp nhất $ 0.256086$ 0.256086 $ 0.256086 Biến động giá (1 giờ) +0.09% Biến động giá (1D) -1.59% Biến động giá (7 ngày) -10.34% Biến động giá (7 ngày) -10.34%

Giá thời gian thực của Nexora (NEX) là $0.261233. Trong 24 giờ qua, NEX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.256086 và cao nhất là $ 0.26654, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NEX là $ 0.405217, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.256086.

Về hiệu suất ngắn hạn, NEX đã biến động +0.09% trong 1 giờ qua, -1.59% trong 24 giờ và -10.34% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Nexora (NEX)

Vốn hóa thị trường $ 14.63M$ 14.63M $ 14.63M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 26.12M$ 26.12M $ 26.12M Nguồn cung lưu thông 56.00M 56.00M 56.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nexora là $ 14.63M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NEX là 56.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 26.12M.