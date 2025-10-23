Thông tin giá theo USD của Nexgent AI (NEXGENT)

Giá thời gian thực của Nexgent AI (NEXGENT) là $0.00014228. Trong 24 giờ qua, NEXGENT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00013458 và cao nhất là $ 0.00014431, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NEXGENT là $ 0.00056101, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00012994.

Về hiệu suất ngắn hạn, NEXGENT đã biến động +4.25% trong 1 giờ qua, +0.34% trong 24 giờ và -1.22% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nexgent AI là $ 112.97K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NEXGENT là 794.00M, với tổng nguồn cung là 961680372.8780938. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 136.83K.