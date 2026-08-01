Giá Newrails Euro hôm nay

Giá Newrails Euro (EURW) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.15, biến động 0.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EURW sang USD là $ 1.15 mỗi EURW.

Newrails Euro hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 542,603, với nguồn cung lưu hành 469.93K EURW. Trong vòng 24 giờ qua, EURW được giao dịch trong khoảng từ $ 1.15 (thấp) đến $ 1.16 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.18, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 1.13.

Về hiệu suất ngắn hạn, EURW biến động +0.01% trong giờ qua và +0.23% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 838.64K.

Thông tin thị trường Newrails Euro (EURW)

Vốn hóa thị trường $ 542.60K$ 542.60K $ 542.60K Khối lượng (24H) $ 838.64K$ 838.64K $ 838.64K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 542.60K$ 542.60K $ 542.60K Nguồn cung lưu thông 469.93K 469.93K 469.93K Tổng cung 469,934.4936 469,934.4936 469,934.4936

Vốn hoá thị trường hiện tại của Newrails Euro là $ 542.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 838.64K. Nguồn cung lưu hành của EURW là 469.93K, với tổng nguồn cung là 469934.4936. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 542.60K.