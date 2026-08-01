Giá New Vision Fund hôm nay

Giá New Vision Fund (NVF) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.60% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NVF sang USD là $ 0 mỗi NVF.

New Vision Fund hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 99,828, với nguồn cung lưu hành 10.00B NVF. Trong vòng 24 giờ qua, NVF được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NVF biến động -0.07% trong giờ qua và -4.66% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường New Vision Fund (NVF)

Vốn hóa thị trường $ 99.83K$ 99.83K $ 99.83K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 99.83K$ 99.83K $ 99.83K Nguồn cung lưu thông 10.00B 10.00B 10.00B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của New Vision Fund là $ 99.83K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NVF là 10.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 99.83K.