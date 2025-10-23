Thông tin giá theo USD của NeverPay (NPAY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0
Thấp nhất 24H $ 0
Cao nhất 24H $ 0
ATH $ 0
Giá thấp nhất $ 0
Biến động giá (1 giờ) +1.05%
Biến động giá (1D) +1.18%
Biến động giá (7 ngày) -5.65%

Giá thời gian thực của NeverPay (NPAY) là --. Trong 24 giờ qua, NPAY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NPAY là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NPAY đã biến động +1.05% trong 1 giờ qua, +1.18% trong 24 giờ và -5.65% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường NeverPay (NPAY)

Vốn hóa thị trường $ 13.16K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 13.16K
Nguồn cung lưu thông 999.02M
Tổng cung 999,017,300.046218

Vốn hoá thị trường hiện tại của NeverPay là $ 13.16K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NPAY là 999.02M, với tổng nguồn cung là 999017300.046218. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.16K.