Giá Never Sell Your Dust hôm nay

Giá Never Sell Your Dust (DUST) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 20.71% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DUST sang USD là $ 0 mỗi DUST.

Never Sell Your Dust hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 15,983.26, với nguồn cung lưu hành 998.20M DUST. Trong vòng 24 giờ qua, DUST được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DUST biến động +0.09% trong giờ qua và +45.01% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Never Sell Your Dust (DUST)

Vốn hóa thị trường $ 15.98K$ 15.98K $ 15.98K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 15.98K$ 15.98K $ 15.98K Nguồn cung lưu thông 998.20M 998.20M 998.20M Tổng cung 998,198,922.552895 998,198,922.552895 998,198,922.552895

Vốn hoá thị trường hiện tại của Never Sell Your Dust là $ 15.98K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DUST là 998.20M, với tổng nguồn cung là 998198922.552895. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 15.98K.