Giá Never Goon hôm nay

Giá Never Goon (GOON) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 6.72% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GOON sang USD là $ 0 mỗi GOON.

Never Goon hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 69,680, với nguồn cung lưu hành 999.12M GOON. Trong vòng 24 giờ qua, GOON được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOON biến động -0.05% trong giờ qua và +25.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Never Goon (GOON)

Vốn hóa thị trường $ 69.68K$ 69.68K $ 69.68K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 69.68K$ 69.68K $ 69.68K Nguồn cung lưu thông 999.12M 999.12M 999.12M Tổng cung 999,117,174.892433 999,117,174.892433 999,117,174.892433

Vốn hoá thị trường hiện tại của Never Goon là $ 69.68K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GOON là 999.12M, với tổng nguồn cung là 999117174.892433. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 69.68K.