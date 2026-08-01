Giá Neutrl USD hôm nay

Giá Neutrl USD (NUSD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.999081, biến động 0.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NUSD sang USD là $ 0.999081 mỗi NUSD.

Neutrl USD hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 54,186,280, với nguồn cung lưu hành 54.24M NUSD. Trong vòng 24 giờ qua, NUSD được giao dịch trong khoảng từ $ 0.998667 (thấp) đến $ 0.999124 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.031, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.975411.

Về hiệu suất ngắn hạn, NUSD biến động +0.00% trong giờ qua và +0.05% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 557.13K.

Thông tin thị trường Neutrl USD (NUSD)

Vốn hóa thị trường $ 54.19M$ 54.19M $ 54.19M Khối lượng (24H) $ 557.13K$ 557.13K $ 557.13K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 54.19M$ 54.19M $ 54.19M Nguồn cung lưu thông 54.24M 54.24M 54.24M Tổng cung 54,235,633.04749525 54,235,633.04749525 54,235,633.04749525

Vốn hoá thị trường hiện tại của Neutrl USD là $ 54.19M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 557.13K. Nguồn cung lưu hành của NUSD là 54.24M, với tổng nguồn cung là 54235633.04749525. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 54.19M.