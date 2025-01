Neton (NTO) là gì

"NETON" means "always shines brightly when you connect each other" by combining "Network" and "On," and blocking and connecting each other to shine symbolizes NETON's dynamics and constant progress. NETON is a company that was born with the belief to create a platform that provides accurate information to all companies and can be used. NETON is planning/developing a biz matching platform based on blockchain. We will do our best to become the center of the business centering on the company's accurate data-based biz matching platform.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo Neton (NTO) Website chính thức