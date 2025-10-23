Thông tin giá theo USD của Netflix xStock (NFLXX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1,114.95 Thấp nhất 24H $ 1,234.12 Cao nhất 24H ATH $ 1,592.14 Giá thấp nhất $ 1,114.95 Biến động giá (1 giờ) +0.32% Biến động giá (1D) -8.79% Biến động giá (7 ngày) -6.44%

Giá thời gian thực của Netflix xStock (NFLXX) là $1,125.53. Trong 24 giờ qua, NFLXX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1,114.95 và cao nhất là $ 1,234.12, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NFLXX là $ 1,592.14, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1,114.95.

Về hiệu suất ngắn hạn, NFLXX đã biến động +0.32% trong 1 giờ qua, -8.79% trong 24 giờ và -6.44% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Netflix xStock (NFLXX)

Vốn hóa thị trường $ 291.66K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 24.20M Nguồn cung lưu thông 259.12 Tổng cung 21,499.99967815

Vốn hoá thị trường hiện tại của Netflix xStock là $ 291.66K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NFLXX là 259.12, với tổng nguồn cung là 21499.99967815. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 24.20M.