Giá Nest BlackOpal LiquidStone II Vault hôm nay

Giá Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.085, biến động 0.02% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NOPAL sang USD là $ 1.085 mỗi NOPAL.

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 62,959,633, với nguồn cung lưu hành 58.03M NOPAL. Trong vòng 24 giờ qua, NOPAL được giao dịch trong khoảng từ $ 1.085 (thấp) đến $ 1.085 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.25, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.958277.

Về hiệu suất ngắn hạn, NOPAL biến động 0.00% trong giờ qua và +0.19% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 0.00.

Thông tin thị trường Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL)

Vốn hóa thị trường $ 62.96M$ 62.96M $ 62.96M Khối lượng (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 62.96M$ 62.96M $ 62.96M Nguồn cung lưu thông 58.03M 58.03M 58.03M Tổng cung 58,026,514.7592 58,026,514.7592 58,026,514.7592

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nest BlackOpal LiquidStone II Vault là $ 62.96M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 0.00. Nguồn cung lưu hành của NOPAL là 58.03M, với tổng nguồn cung là 58026514.7592. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 62.96M.