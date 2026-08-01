Giá Nest Apollo ACRDX Vault hôm nay

Giá Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NACRDX sang USD là $ 1.0 mỗi NACRDX.

Nest Apollo ACRDX Vault hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 100,148, với nguồn cung lưu hành 100.14K NACRDX. Trong vòng 24 giờ qua, NACRDX được giao dịch trong khoảng từ $ 1.0 (thấp) đến $ 1.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.001, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.994971.

Về hiệu suất ngắn hạn, NACRDX biến động 0.00% trong giờ qua và +0.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 0.00.

Thông tin thị trường Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX)

Vốn hóa thị trường $ 100.15K$ 100.15K $ 100.15K Khối lượng (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 100.15K$ 100.15K $ 100.15K Nguồn cung lưu thông 100.14K 100.14K 100.14K Tổng cung 100,143.986602 100,143.986602 100,143.986602

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nest Apollo ACRDX Vault là $ 100.15K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 0.00. Nguồn cung lưu hành của NACRDX là 100.14K, với tổng nguồn cung là 100143.986602. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 100.15K.