Thông tin giá theo USD của NESHUDO (NESHUDO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.53% Biến động giá (1D) -6.78% Biến động giá (7 ngày) -22.04% Biến động giá (7 ngày) -22.04%

Giá thời gian thực của NESHUDO (NESHUDO) là --. Trong 24 giờ qua, NESHUDO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NESHUDO là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NESHUDO đã biến động +0.53% trong 1 giờ qua, -6.78% trong 24 giờ và -22.04% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường NESHUDO (NESHUDO)

Vốn hóa thị trường $ 27.59K$ 27.59K $ 27.59K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 27.59K$ 27.59K $ 27.59K Nguồn cung lưu thông 999.98M 999.98M 999.98M Tổng cung 999,983,510.261945 999,983,510.261945 999,983,510.261945

Vốn hoá thị trường hiện tại của NESHUDO là $ 27.59K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NESHUDO là 999.98M, với tổng nguồn cung là 999983510.261945. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 27.59K.