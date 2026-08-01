Giá NeonNeko hôm nay

Giá NeonNeko (NEKO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 5.36% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NEKO sang USD là $ 0 mỗi NEKO.

NeonNeko hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 139,312, với nguồn cung lưu hành 2.00B NEKO. Trong vòng 24 giờ qua, NEKO được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.170115, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NEKO biến động -- trong giờ qua và -4.04% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường NeonNeko (NEKO)

Vốn hóa thị trường $ 139.31K$ 139.31K $ 139.31K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 139.31K$ 139.31K $ 139.31K Nguồn cung lưu thông 2.00B 2.00B 2.00B Tổng cung 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của NeonNeko là $ 139.31K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NEKO là 2.00B, với tổng nguồn cung là 2000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 139.31K.