Thông tin giá theo USD của NEMA (NEMA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00013149 Thấp nhất 24H $ 0.00016462 Cao nhất 24H ATH $ 0.00195976 Giá thấp nhất $ 0.00011193 Biến động giá (1 giờ) +0.01% Biến động giá (1D) -19.94% Biến động giá (7 ngày) +6.16%

Giá thời gian thực của NEMA (NEMA) là $0.00013178. Trong 24 giờ qua, NEMA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00013149 và cao nhất là $ 0.00016462, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NEMA là $ 0.00195976, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00011193.

Về hiệu suất ngắn hạn, NEMA đã biến động +0.01% trong 1 giờ qua, -19.94% trong 24 giờ và +6.16% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường NEMA (NEMA)

Vốn hóa thị trường $ 124.15K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 130.80K Nguồn cung lưu thông 942.09M Tổng cung 992,550,402.408859

Vốn hoá thị trường hiện tại của NEMA là $ 124.15K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NEMA là 942.09M, với tổng nguồn cung là 992550402.408859. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 130.80K.