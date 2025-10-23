Thông tin giá theo USD của NEEDL (NEEDL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0
Thấp nhất 24H $ 0
Cao nhất 24H $ 0
ATH $ 0
Giá thấp nhất $ 0
Biến động giá (1 giờ) --
Biến động giá (1D) -0.99%
Biến động giá (7 ngày) +20.32%

Giá thời gian thực của NEEDL (NEEDL) là --. Trong 24 giờ qua, NEEDL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NEEDL là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NEEDL đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.99% trong 24 giờ và +20.32% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường NEEDL (NEEDL)

Vốn hóa thị trường $ 23.25K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.25K
Nguồn cung lưu thông 1000.00M
Tổng cung 999,999,999.979412

Vốn hoá thị trường hiện tại của NEEDL là $ 23.25K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NEEDL là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999999999.979412. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.25K.