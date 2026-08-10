Giá Nave Shares hôm nay

Giá Nave Shares (NAVE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.03553305, biến động 0.60% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NAVE sang USD là $ 0.03553305 mỗi NAVE.

Nave Shares hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 17,755.8, với nguồn cung lưu hành 499.70K NAVE. Trong vòng 24 giờ qua, NAVE được giao dịch trong khoảng từ $ 0.03553165 (thấp) đến $ 0.03574799 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.232044, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.02361133.

Về hiệu suất ngắn hạn, NAVE biến động -0.00% trong giờ qua và -5.01% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 31.85.

Thông tin thị trường Nave Shares (NAVE)

Vốn hóa thị trường $ 17.76K$ 17.76K $ 17.76K Khối lượng (24H) $ 31.85$ 31.85 $ 31.85 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 17.76K$ 17.76K $ 17.76K Nguồn cung lưu thông 499.70K 499.70K 499.70K Tổng cung 499,698.216762 499,698.216762 499,698.216762

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nave Shares là $ 17.76K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 31.85. Nguồn cung lưu hành của NAVE là 499.70K, với tổng nguồn cung là 499698.216762. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 17.76K.