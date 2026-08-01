Giá National Trust Fund System hôm nay

Giá National Trust Fund System (NTFS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 6.54% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NTFS sang USD là $ 0 mỗi NTFS.

National Trust Fund System hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 97,653, với nguồn cung lưu hành 999.89M NTFS. Trong vòng 24 giờ qua, NTFS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01222876, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NTFS biến động +1.01% trong giờ qua và -27.57% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường National Trust Fund System (NTFS)

Vốn hóa thị trường $ 97.65K$ 97.65K $ 97.65K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 97.65K$ 97.65K $ 97.65K Nguồn cung lưu thông 999.89M 999.89M 999.89M Tổng cung 999,885,722.6365 999,885,722.6365 999,885,722.6365

Vốn hoá thị trường hiện tại của National Trust Fund System là $ 97.65K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NTFS là 999.89M, với tổng nguồn cung là 999885722.6365. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 97.65K.