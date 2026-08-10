Giá Nasdog hôm nay

Giá Nasdog (NASDOG) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 39.18% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NASDOG sang USD là $ 0 mỗi NASDOG.

Nasdog hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 17,494.74, với nguồn cung lưu hành 906.22M NASDOG. Trong vòng 24 giờ qua, NASDOG được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NASDOG biến động +13.01% trong giờ qua và +22.98% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Nasdog (NASDOG)

Vốn hóa thị trường $ 17.49K$ 17.49K $ 17.49K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.31K$ 19.31K $ 19.31K Nguồn cung lưu thông 906.22M 906.22M 906.22M Tổng cung 906,220,607.8217742 906,220,607.8217742 906,220,607.8217742

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nasdog là $ 17.49K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NASDOG là 906.22M, với tổng nguồn cung là 906220607.8217742. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.31K.