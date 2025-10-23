Thông tin giá theo USD của Nasdaq xStock (QQQX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 601.51 $ 601.51 $ 601.51 Thấp nhất 24H $ 622.58 $ 622.58 $ 622.58 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 601.51$ 601.51 $ 601.51 Cao nhất 24H $ 622.58$ 622.58 $ 622.58 ATH $ 2,014.76$ 2,014.76 $ 2,014.76 Giá thấp nhất $ 543.74$ 543.74 $ 543.74 Biến động giá (1 giờ) -0.25% Biến động giá (1D) -1.02% Biến động giá (7 ngày) +0.29% Biến động giá (7 ngày) +0.29%

Giá thời gian thực của Nasdaq xStock (QQQX) là $608.53. Trong 24 giờ qua, QQQX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 601.51 và cao nhất là $ 622.58, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của QQQX là $ 2,014.76, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 543.74.

Về hiệu suất ngắn hạn, QQQX đã biến động -0.25% trong 1 giờ qua, -1.02% trong 24 giờ và +0.29% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Nasdaq xStock (QQQX)

Vốn hóa thị trường $ 4.83M$ 4.83M $ 4.83M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.59M$ 19.59M $ 19.59M Nguồn cung lưu thông 7.94K 7.94K 7.94K Tổng cung 32,199.9198262 32,199.9198262 32,199.9198262

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nasdaq xStock là $ 4.83M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của QQQX là 7.94K, với tổng nguồn cung là 32199.9198262. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.59M.