Thông tin giá theo USD của Naked Crab Man (CRABFURIE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.53% Biến động giá (1D) -1.87% Biến động giá (7 ngày) -32.26% Biến động giá (7 ngày) -32.26%

Giá thời gian thực của Naked Crab Man (CRABFURIE) là --. Trong 24 giờ qua, CRABFURIE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CRABFURIE là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CRABFURIE đã biến động +0.53% trong 1 giờ qua, -1.87% trong 24 giờ và -32.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Naked Crab Man (CRABFURIE)

Vốn hóa thị trường $ 16.40K$ 16.40K $ 16.40K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 16.40K$ 16.40K $ 16.40K Nguồn cung lưu thông 999.58M 999.58M 999.58M Tổng cung 999,575,369.966902 999,575,369.966902 999,575,369.966902

Vốn hoá thị trường hiện tại của Naked Crab Man là $ 16.40K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CRABFURIE là 999.58M, với tổng nguồn cung là 999575369.966902. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 16.40K.