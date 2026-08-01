Giá NakamotoStrategy hôm nay

Giá NakamotoStrategy (NAKASTR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.27% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NAKASTR sang USD là $ 0 mỗi NAKASTR.

NakamotoStrategy hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 136,635, với nguồn cung lưu hành 1.00B NAKASTR. Trong vòng 24 giờ qua, NAKASTR được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NAKASTR biến động -- trong giờ qua và -2.58% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 300.21.

Thông tin thị trường NakamotoStrategy (NAKASTR)

Vốn hóa thị trường $ 136.64K$ 136.64K $ 136.64K Khối lượng (24H) $ 300.21$ 300.21 $ 300.21 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 136.64K$ 136.64K $ 136.64K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của NakamotoStrategy là $ 136.64K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 300.21. Nguồn cung lưu hành của NAKASTR là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 136.64K.