Giá Nakamigo hôm nay

Giá Nakamigo (MEEGSTR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 6.40% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MEEGSTR sang USD là $ 0 mỗi MEEGSTR.

Nakamigo hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 146,937, với nguồn cung lưu hành 881.92M MEEGSTR. Trong vòng 24 giờ qua, MEEGSTR được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MEEGSTR biến động -- trong giờ qua và -16.58% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.57K.

Thông tin thị trường Nakamigo (MEEGSTR)

Vốn hóa thị trường $ 146.94K$ 146.94K $ 146.94K Khối lượng (24H) $ 2.57K$ 2.57K $ 2.57K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 146.94K$ 146.94K $ 146.94K Nguồn cung lưu thông 881.92M 881.92M 881.92M Tổng cung 881,921,762.4650241 881,921,762.4650241 881,921,762.4650241

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nakamigo là $ 146.94K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.57K. Nguồn cung lưu hành của MEEGSTR là 881.92M, với tổng nguồn cung là 881921762.4650241. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 146.94K.