Thông tin giá theo USD của Nakama Coin (NAKAMA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00007657$ 0.00007657 $ 0.00007657 Giá thấp nhất $ 0.00006475$ 0.00006475 $ 0.00006475 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của Nakama Coin (NAKAMA) là $0.00006503. Trong 24 giờ qua, NAKAMA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NAKAMA là $ 0.00007657, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00006475.

Về hiệu suất ngắn hạn, NAKAMA đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Nakama Coin (NAKAMA)

Vốn hóa thị trường $ 390.20K$ 390.20K $ 390.20K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 650.33K$ 650.33K $ 650.33K Nguồn cung lưu thông 6.00B 6.00B 6.00B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nakama Coin là $ 390.20K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NAKAMA là 6.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 650.33K.