Giá Mythos Router hôm nay

Giá Mythos Router (MYTHOS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.15% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MYTHOS sang USD là $ 0 mỗi MYTHOS.

Mythos Router hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 41,371, với nguồn cung lưu hành 100.00B MYTHOS. Trong vòng 24 giờ qua, MYTHOS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MYTHOS biến động -0.18% trong giờ qua và -0.25% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Mythos Router (MYTHOS)

Vốn hóa thị trường $ 41.37K$ 41.37K $ 41.37K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 41.37K$ 41.37K $ 41.37K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mythos Router là $ 41.37K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MYTHOS là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 41.37K.