Giá Mythical Mammalian Reptibird hôm nay

Giá Mythical Mammalian Reptibird (GOOFRECK) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 4.11% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GOOFRECK sang USD là $ 0 mỗi GOOFRECK.

Mythical Mammalian Reptibird hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 14,066.3, với nguồn cung lưu hành 997.62M GOOFRECK. Trong vòng 24 giờ qua, GOOFRECK được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOOFRECK biến động -0.22% trong giờ qua và -21.10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Mythical Mammalian Reptibird (GOOFRECK)

Vốn hóa thị trường $ 14.07K$ 14.07K $ 14.07K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.07K$ 14.07K $ 14.07K Nguồn cung lưu thông 997.62M 997.62M 997.62M Tổng cung 997,618,143.197346 997,618,143.197346 997,618,143.197346

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mythical Mammalian Reptibird là $ 14.07K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GOOFRECK là 997.62M, với tổng nguồn cung là 997618143.197346. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.07K.