Thông tin giá theo USD của Myspace Girls (MSG)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của Myspace Girls (MSG) là --. Trong 24 giờ qua, MSG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MSG là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MSG đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Myspace Girls (MSG)

Vốn hóa thị trường $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Nguồn cung lưu thông 841.76M 841.76M 841.76M Tổng cung 841,764,404.199086 841,764,404.199086 841,764,404.199086

Vốn hoá thị trường hiện tại của Myspace Girls là $ 5.03K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MSG là 841.76M, với tổng nguồn cung là 841764404.199086. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.03K.