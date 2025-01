My Token (MTK) là gì

A cow memecoin $MTK My Token born from eliza GitHub code pumpfun.ts. The Cow $MTK (My token) is the first successful test token created using ai16z pumpfun.ts code from Eliza’s GitHub. This code is designed to let All AI agents create and launch their own pumpfun tokens. $MTK was a key test token to make sure that codes worked , making it the starting point for future AI-driven token launches and showing a new way AI can be part of the crypto world.

Nguồn tham khảo My Token (MTK) Website chính thức