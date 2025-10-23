Thông tin giá theo USD của Music by Virtuals (MUSIC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.04681096$ 0.04681096 $ 0.04681096 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.19% Biến động giá (1D) -7.09% Biến động giá (7 ngày) -15.36% Biến động giá (7 ngày) -15.36%

Giá thời gian thực của Music by Virtuals (MUSIC) là --. Trong 24 giờ qua, MUSIC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MUSIC là $ 0.04681096, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MUSIC đã biến động +0.19% trong 1 giờ qua, -7.09% trong 24 giờ và -15.36% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Music by Virtuals (MUSIC)

Vốn hóa thị trường $ 517.64K$ 517.64K $ 517.64K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 517.64K$ 517.64K $ 517.64K Nguồn cung lưu thông 997.59M 997.59M 997.59M Tổng cung 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687

Vốn hoá thị trường hiện tại của Music by Virtuals là $ 517.64K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MUSIC là 997.59M, với tổng nguồn cung là 997589005.9044687. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 517.64K.