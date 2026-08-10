Giá MUNTZE hôm nay

Giá MUNTZE (MUNTZE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.13% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MUNTZE sang USD là $ 0 mỗi MUNTZE.

MUNTZE hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 18,486.7, với nguồn cung lưu hành 965.79M MUNTZE. Trong vòng 24 giờ qua, MUNTZE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MUNTZE biến động -- trong giờ qua và +0.63% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường MUNTZE (MUNTZE)

Vốn hóa thị trường $ 18.49K$ 18.49K $ 18.49K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K Nguồn cung lưu thông 965.79M 965.79M 965.79M Tổng cung 999,990,898.960216 999,990,898.960216 999,990,898.960216

Vốn hoá thị trường hiện tại của MUNTZE là $ 18.49K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MUNTZE là 965.79M, với tổng nguồn cung là 999990898.960216. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.14K.