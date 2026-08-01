Giá Mu Digital muBOND hôm nay

Giá Mu Digital muBOND (MUBOND) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.996783, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MUBOND sang USD là $ 0.996783 mỗi MUBOND.

Mu Digital muBOND hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 924,163, với nguồn cung lưu hành 927.15K MUBOND. Trong vòng 24 giờ qua, MUBOND được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.054, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.446827.

Về hiệu suất ngắn hạn, MUBOND biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 7.74K.

Thông tin thị trường Mu Digital muBOND (MUBOND)

Vốn hóa thị trường $ 924.16K$ 924.16K $ 924.16K Khối lượng (24H) $ 7.74K$ 7.74K $ 7.74K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 924.16K$ 924.16K $ 924.16K Nguồn cung lưu thông 927.15K 927.15K 927.15K Tổng cung 927,145.5959999999 927,145.5959999999 927,145.5959999999

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mu Digital muBOND là $ 924.16K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 7.74K. Nguồn cung lưu hành của MUBOND là 927.15K, với tổng nguồn cung là 927145.5959999999. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 924.16K.