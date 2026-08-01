Giá Mu Digital Locked AZND hôm nay

Giá Mu Digital Locked AZND (LOAZND) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.45, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LOAZND sang USD là $ 1.45 mỗi LOAZND.

Mu Digital Locked AZND hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 257,575, với nguồn cung lưu hành 195.96K LOAZND. Trong vòng 24 giờ qua, LOAZND được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 2.18, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.974754.

Về hiệu suất ngắn hạn, LOAZND biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 54.55.

Thông tin thị trường Mu Digital Locked AZND (LOAZND)

Vốn hóa thị trường $ 257.58K$ 257.58K $ 257.58K Khối lượng (24H) $ 54.55$ 54.55 $ 54.55 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 257.58K$ 257.58K $ 257.58K Nguồn cung lưu thông 195.96K 195.96K 195.96K Tổng cung 195,956.9896758235 195,956.9896758235 195,956.9896758235

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mu Digital Locked AZND là $ 257.58K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 54.55. Nguồn cung lưu hành của LOAZND là 195.96K, với tổng nguồn cung là 195956.9896758235. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 257.58K.