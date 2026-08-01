Giá Mu Digital AZND hôm nay

Giá Mu Digital AZND (AZND) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.178421, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AZND sang USD là $ 0.178421 mỗi AZND.

Mu Digital AZND hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 2,912,973, với nguồn cung lưu hành 16.33M AZND. Trong vòng 24 giờ qua, AZND được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.069, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.176295.

Về hiệu suất ngắn hạn, AZND biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.21K.

Thông tin thị trường Mu Digital AZND (AZND)

Vốn hóa thị trường $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Khối lượng (24H) $ 1.21K$ 1.21K $ 1.21K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Nguồn cung lưu thông 16.33M 16.33M 16.33M Tổng cung 16,326,375.99 16,326,375.99 16,326,375.99

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mu Digital AZND là $ 2.91M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.21K. Nguồn cung lưu hành của AZND là 16.33M, với tổng nguồn cung là 16326375.99. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.91M.