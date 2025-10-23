Thông tin giá theo USD của Moona Lisa (MOONA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00913512$ 0.00913512 $ 0.00913512 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -1.73% Biến động giá (7 ngày) -59.69% Biến động giá (7 ngày) -59.69%

Giá thời gian thực của Moona Lisa (MOONA) là --. Trong 24 giờ qua, MOONA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MOONA là $ 0.00913512, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MOONA đã biến động -- trong 1 giờ qua, -1.73% trong 24 giờ và -59.69% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Moona Lisa (MOONA)

Vốn hóa thị trường $ 82.78K$ 82.78K $ 82.78K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 82.78K$ 82.78K $ 82.78K Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,998,369.140455 999,998,369.140455 999,998,369.140455

Vốn hoá thị trường hiện tại của Moona Lisa là $ 82.78K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MOONA là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999998369.140455. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 82.78K.