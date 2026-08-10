Giá Moo Dang hôm nay

Giá Moo Dang (MOODANG) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.40% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MOODANG sang USD là $ 0 mỗi MOODANG.

Moo Dang hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 18,332.93, với nguồn cung lưu hành 989.95M MOODANG. Trong vòng 24 giờ qua, MOODANG được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MOODANG biến động -0.17% trong giờ qua và -33.27% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Moo Dang (MOODANG)

Vốn hóa thị trường $ 18.33K$ 18.33K $ 18.33K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 18.33K$ 18.33K $ 18.33K Nguồn cung lưu thông 989.95M 989.95M 989.95M Tổng cung 989,949,829.943892 989,949,829.943892 989,949,829.943892

Vốn hoá thị trường hiện tại của Moo Dang là $ 18.33K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MOODANG là 989.95M, với tổng nguồn cung là 989949829.943892. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 18.33K.