Thông tin giá theo USD của Monkey The Picasso (MONKEY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.0055935$ 0.0055935 $ 0.0055935 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -1.88% Biến động giá (1D) +4.61% Biến động giá (7 ngày) -16.37% Biến động giá (7 ngày) -16.37%

Giá thời gian thực của Monkey The Picasso (MONKEY) là --. Trong 24 giờ qua, MONKEY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MONKEY là $ 0.0055935, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MONKEY đã biến động -1.88% trong 1 giờ qua, +4.61% trong 24 giờ và -16.37% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Monkey The Picasso (MONKEY)

Vốn hóa thị trường $ 22.63K$ 22.63K $ 22.63K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.34K$ 23.34K $ 23.34K Nguồn cung lưu thông 949.82M 949.82M 949.82M Tổng cung 979,726,066.914542 979,726,066.914542 979,726,066.914542

Vốn hoá thị trường hiện tại của Monkey The Picasso là $ 22.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MONKEY là 949.82M, với tổng nguồn cung là 979726066.914542. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.34K.