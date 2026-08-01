Giá Monkey Cult hôm nay

Giá Monkey Cult (MOLT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.12% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MOLT sang USD là $ 0 mỗi MOLT.

Monkey Cult hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 242,271, với nguồn cung lưu hành 999.99M MOLT. Trong vòng 24 giờ qua, MOLT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00696958, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MOLT biến động +0.01% trong giờ qua và +5.23% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 687.85.

Thông tin thị trường Monkey Cult (MOLT)

Vốn hóa thị trường $ 242.27K$ 242.27K $ 242.27K Khối lượng (24H) $ 687.85$ 687.85 $ 687.85 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 242.27K$ 242.27K $ 242.27K Nguồn cung lưu thông 999.99M 999.99M 999.99M Tổng cung 999,990,562.061227 999,990,562.061227 999,990,562.061227

Vốn hoá thị trường hiện tại của Monkey Cult là $ 242.27K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 687.85. Nguồn cung lưu hành của MOLT là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999990562.061227. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 242.27K.