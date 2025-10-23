Thông tin giá theo USD của Monke Phone (MONKEPHONE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00007733 Cao nhất 24H $ 0.00010413 ATH $ 0.00176224 Giá thấp nhất $ 0.00007733 Biến động giá (1 giờ) +1.15% Biến động giá (1D) -20.15% Biến động giá (7 ngày) -39.49%

Giá thời gian thực của Monke Phone (MONKEPHONE) là $0.00007942. Trong 24 giờ qua, MONKEPHONE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00007733 và cao nhất là $ 0.00010413, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MONKEPHONE là $ 0.00176224, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00007733.

Về hiệu suất ngắn hạn, MONKEPHONE đã biến động +1.15% trong 1 giờ qua, -20.15% trong 24 giờ và -39.49% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Monke Phone (MONKEPHONE)

Vốn hóa thị trường $ 79.37K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 79.37K Nguồn cung lưu thông 999.41M Tổng cung 999,412,757.623716

Vốn hoá thị trường hiện tại của Monke Phone là $ 79.37K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MONKEPHONE là 999.41M, với tổng nguồn cung là 999412757.623716. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 79.37K.