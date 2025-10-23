Thông tin giá theo USD của MonezyCoin (MZC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00455739 $ 0.00455739 $ 0.00455739 Thấp nhất 24H $ 0.0046771 $ 0.0046771 $ 0.0046771 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00455739$ 0.00455739 $ 0.00455739 Cao nhất 24H $ 0.0046771$ 0.0046771 $ 0.0046771 ATH $ 0.00536089$ 0.00536089 $ 0.00536089 Giá thấp nhất $ 0.0040753$ 0.0040753 $ 0.0040753 Biến động giá (1 giờ) +0.32% Biến động giá (1D) +0.23% Biến động giá (7 ngày) -8.38% Biến động giá (7 ngày) -8.38%

Giá thời gian thực của MonezyCoin (MZC) là $0.00465542. Trong 24 giờ qua, MZC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00455739 và cao nhất là $ 0.0046771, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MZC là $ 0.00536089, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0040753.

Về hiệu suất ngắn hạn, MZC đã biến động +0.32% trong 1 giờ qua, +0.23% trong 24 giờ và -8.38% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MonezyCoin (MZC)

Vốn hóa thị trường $ 35.77K$ 35.77K $ 35.77K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 465.54K$ 465.54K $ 465.54K Nguồn cung lưu thông 7.68M 7.68M 7.68M Tổng cung 99,998,980.62290694 99,998,980.62290694 99,998,980.62290694

Vốn hoá thị trường hiện tại của MonezyCoin là $ 35.77K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MZC là 7.68M, với tổng nguồn cung là 99998980.62290694. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 465.54K.