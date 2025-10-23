Thông tin giá theo USD của Money Printer (MONEY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.0001459 Cao nhất 24H $ 0.00017569 ATH $ 0.00091808 Giá thấp nhất $ 0.00009025 Biến động giá (1 giờ) +1.30% Biến động giá (1D) -10.47% Biến động giá (7 ngày) -25.57%

Giá thời gian thực của Money Printer (MONEY) là $0.00014899. Trong 24 giờ qua, MONEY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0001459 và cao nhất là $ 0.00017569, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MONEY là $ 0.00091808, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00009025.

Về hiệu suất ngắn hạn, MONEY đã biến động +1.30% trong 1 giờ qua, -10.47% trong 24 giờ và -25.57% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Money Printer (MONEY)

Vốn hóa thị trường $ 148.94K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 148.94K Nguồn cung lưu thông 999.52M Tổng cung 999,522,073.538962

Vốn hoá thị trường hiện tại của Money Printer là $ 148.94K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MONEY là 999.52M, với tổng nguồn cung là 999522073.538962. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 148.94K.