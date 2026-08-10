Giá Momus ai hôm nay

Giá Momus ai (MOMUS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.33% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MOMUS sang USD là $ 0 mỗi MOMUS.

Momus ai hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 23,639, với nguồn cung lưu hành 799.89M MOMUS. Trong vòng 24 giờ qua, MOMUS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MOMUS biến động 0.00% trong giờ qua và +6.72% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Momus ai (MOMUS)

Vốn hóa thị trường $ 23.64K$ 23.64K $ 23.64K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 29.55K$ 29.55K $ 29.55K Nguồn cung lưu thông 799.89M 799.89M 799.89M Tổng cung 999,893,493.4748056 999,893,493.4748056 999,893,493.4748056

Vốn hoá thị trường hiện tại của Momus ai là $ 23.64K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MOMUS là 799.89M, với tổng nguồn cung là 999893493.4748056. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 29.55K.