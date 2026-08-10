Giá MOLTYCASH hôm nay

Giá MOLTYCASH (MOLTYCASH) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.43% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MOLTYCASH sang USD là $ 0 mỗi MOLTYCASH.

MOLTYCASH hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 43,456, với nguồn cung lưu hành 88.37B MOLTYCASH. Trong vòng 24 giờ qua, MOLTYCASH được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MOLTYCASH biến động -- trong giờ qua và +2.59% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường MOLTYCASH (MOLTYCASH)

Vốn hóa thị trường $ 43.46K$ 43.46K $ 43.46K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 46.43K$ 46.43K $ 46.43K Nguồn cung lưu thông 88.37B 88.37B 88.37B Tổng cung 94,407,502,432.94852 94,407,502,432.94852 94,407,502,432.94852

Vốn hoá thị trường hiện tại của MOLTYCASH là $ 43.46K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MOLTYCASH là 88.37B, với tổng nguồn cung là 94407502432.94852. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 46.43K.