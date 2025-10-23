Thông tin giá theo USD của MOANI (MOANI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00116963 Thấp nhất 24H $ 0.00132242 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00116963 Cao nhất 24H $ 0.00132242 ATH $ 0.00371014 Giá thấp nhất $ 0.00110747 Biến động giá (1 giờ) -0.29% Biến động giá (1D) -10.72% Biến động giá (7 ngày) -35.69%

Giá thời gian thực của MOANI (MOANI) là $0.00117287. Trong 24 giờ qua, MOANI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00116963 và cao nhất là $ 0.00132242, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MOANI là $ 0.00371014, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00110747.

Về hiệu suất ngắn hạn, MOANI đã biến động -0.29% trong 1 giờ qua, -10.72% trong 24 giờ và -35.69% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MOANI (MOANI)

Vốn hóa thị trường $ 738.81K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.04M Nguồn cung lưu thông 629.83M Tổng cung 6,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của MOANI là $ 738.81K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MOANI là 629.83M, với tổng nguồn cung là 6000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.04M.