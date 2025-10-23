Thông tin giá theo USD của MLM X (MLMX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00298728$ 0.00298728 $ 0.00298728 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -2.06% Biến động giá (1D) -7.43% Biến động giá (7 ngày) +30.65% Biến động giá (7 ngày) +30.65%

Giá thời gian thực của MLM X (MLMX) là --. Trong 24 giờ qua, MLMX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MLMX là $ 0.00298728, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MLMX đã biến động -2.06% trong 1 giờ qua, -7.43% trong 24 giờ và +30.65% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MLM X (MLMX)

Vốn hóa thị trường $ 304.05K$ 304.05K $ 304.05K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 304.05K$ 304.05K $ 304.05K Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,999,037.4558134 999,999,037.4558134 999,999,037.4558134

Vốn hoá thị trường hiện tại của MLM X là $ 304.05K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MLMX là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999999037.4558134. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 304.05K.